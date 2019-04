Un atropello masivo en China acaba con la vida de siete personas

En Leshan (Sichuan, China), un conductor ha atropellado "al azar" a 11 personas. Siete de ellas han fallecido y las otras cuatro han resultado heridas. El presunto culpable ya ha sido arrestado.

Asimismo, no se descartan hipótesis de lo ocurrido, la policía asegura que se están investigando las causas, aunque no se han pronunciado sobre la intencionalidad -o no- de los hechos,

No es la primera vez que se vive algo así en China, la semana pasada, otro conductor atropelló a un grupo de niños que estaban delante de la escuela. Cinco de ellos perdieron la vida.