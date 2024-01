Así es Portete, una de las áreas más peligrosas de Guayaquil controlada por los narcos ecuatorianos

Estamos en Portete, uno de los barrios más peligrosos de Guayaquil, Ecuador. Situado cerca del puerto, sufre las mafias de la droga. Hoy ha sido tomado por la Policía.

Las rutas marítimas y accesos terrestres a este puerto han provocado que los grupos criminales se establezcan aquí, nos cuenta el jefe de policía de la zona. Detrás está el tráfico de cocaína. Portete es junto a otros puertos ecuatorianos clave para distribuir la droga a otros países. Por eso, patrullas y registros se han multiplicado en las últimas horas.

Y junto a la Policía, miles de militares controlan el transporte público. Se busca a los miembros de las bandas. Solo en Ecuador trabajan 22 organizaciones criminales. "Yo me quiero entregar, señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada, y yo me entrego, señor presidente", señala Fabricio Colón Pico, jefe de 'Los Lobos'.

El presidente le respondió: "Imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra". Noboa aseguró que Ecuador "ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales". "las condiciones las pone la gente de bien, las condiciones las ponen las familias ecuatorianas, las pone el Gobierno, las pone el Estado, no las ponen los criminales", concluyó el mandatario.

Con 8.000 hombres a sus espaldas es la segunda banda más poderosa del país. Ahora su jefe teme represalias.

En las cárceles de Ecuador aún hay seis motines activos con 150 rehenes. Para luchar contra las bandas, el presidente recompensará las denuncias anónimas y subirá el IVA de los productos no básicos un 3%.

Así serán las nuevas cárceles en Ecuador

Mientras, el presidente ha presentado durante un evento privado los diseños de las nuevas cárceles que va a construir en las provincias de Santa Elena y Pastaza. Edificadas al estilo 'bukelista', los nuevos centros penitenciarios presentarán inhibición de señal de teléfono y de satélite, sistemas electrónicos con alta tecnología, control de acceso digital y análogo y triple seguridad perimetral. Además, Ecuador comenzará a exigir un certificado de antecedentes penales a los extranjeros que ingresen desde Perú y Colombia.