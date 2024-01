Así serán las nuevas cárceles en Ecuador después del conflicto con las mafias

Ecuador sigue combatiendo con dureza la violencia de los grupos mafiosos. La radical y fuerte respuesta de los cuerpos de seguridad del Estado se ha desplegado con fuerza por todo el país. Los agentes han incautado numerosas armas de fuego y explosivos durante las macrorredadas y han detenido a numerosos pandilleros, entre ellos, el líder del grupo mafioso de 'Los Lobos'.

El líder de 'Los Lobos' dice que se entregará: "Me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro"

Se trata de Fabricio Colón Pico, jefe de 'Los Lobos'. Escapó horas después de que lo hiciera uno de los delincuentes más peligrosos del país y líder de la banda 'Los Choneros', Adolfo 'Fito' Macías. El fugado explicó posteriormente y a través de un vídeo que le amenazaron de muerte. "Me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro", aseguró. Por su parte, la respuesta del mandatario fue que "se entregue si quiere, nadie se lo está impidiendo".

"Yo me quiero entregar, señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada, y yo me entrego, señor presidente", señala el delincuente.

El presidente le respondió: "Imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra". Noboa aseguró que Ecuador "ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales". "las condiciones las pone la gente de bien, las condiciones las ponen las familias ecuatorianas, las pone el Gobierno, las pone el Estado, no las ponen los criminales", concluyó el mandatario.

El presidente planea 'bukelizar' las cárceles

Mientras, el presidente ha presentado durante un evento privado los diseños de las nuevas cárceles que va a construir en las provincias de Santa Elena y Pastaza. Edificadas al estilo 'bukelista', los nuevos centros penitenciarios presentarán inhibición de señal de teléfono y de satélite, sistemas electrónicos con alta tecnología, control de acceso digital y análogo y triple seguridad perimetral. Además, Ecuador comenzará a exigir un certificado de antecedentes penales a los extranjeros que ingresen desde Perú y Colombia.