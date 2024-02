¿Armas nucleares en el espacio? Preocupación en EEUU por posibles avances de Rusia

Máxima inquietud en Washington. Todo tras un aviso en el Congreso estadounidense de una "grave amenaza de seguridad nacional". Algunos medios norteamericanos aseguran que fuentes han señalado que podría estar relacionada con la intención de Rusia de colocar un arma nuclear en el espacio con el objetivo de utilizarla contra satélites.

Hablan de algo "muy preocupante y muy delicado", calificándolo como "un gran problema". "Vamos a trabajar juntos para abordar este asunto, como hacemos con todos los asuntos delicados que están clasificados", relató el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a los periodistas en el Capitolio el miércoles.

"Pero sólo queremos asegurarnos de que todos tengan manos firmes al volante", dijo. El representante Jim Himes, demócrata de Connecticut y miembro de alto rango del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se hizo eco de eso en su propia declaración. Habló de una advertencia de "significativa" pero "no causa de pánico".

Sin objetivos humanos

Asimismo, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, comentó en que ha programado una reunión clasificada con los líderes del Congreso sin confirmar el contenido de ella. "Tengo confianza en que el presidente Biden, con las decisiones que está tomando, garantizará la seguridad del pueblo estadounidense", exclamó Sullivan.

Según fuentes de inteligencia a la 'CNN', el sistema ruso sigue en desarrollo y aún no está en órbita. No está claro hasta qué punto ha progresado la tecnología. Otro funcionario estadounidense le dijo a la cadena que la amenaza no involucra un arma que se usaría para atacar a humanos.

Esta posible amenaza llega tras un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia que se ha estancado en la Cámara.

