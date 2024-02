Rusia aprueba una ley para confiscar bienes a quien critique al ejército o la guerra contra Ucrania

La cámara baja del Parlamento ruso ha aprobado una ley que permite a las autoridades que puedan confiscar dinero, objetos de valor y otros bienes a personas condenadas por difundir noticias falsas sobre el ejército. También a los que critiquen la guerra contra Ucrania.

La Duma Estatal ha aprobado esta ley en su tercera y última lectura por 377 de 450 votos posibles a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Una ley contra "canallas y traidores"

El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, ha afirmado que la nueva ley apunta a los "canallas y traidores, esos que hoy escupen a la espalda de nuestros soldados, los que han traicionado a su patria, quienes envían dinero a las fuerzas armadas de un país que está en guerra contra nosotros".

Ahora, la ley tendrá que ser aprobada por la cámara alta y ser ratificada por el propio[[LINK:INTERNO|||Article|||6580b54ac338b0e42e639a07|||]] Vladimir Putin. Desde 2022 y coincidiendo con el inicio de la guerra a Ucrania, Rusia ya prohibió las críticas al Ejército con una serie de leyes. Esto ha permitido encarcelar a decenas de opositores al Kremlin. "Desacreditar o propagar información falsa" sobre las fuerzas armadas rusas son consideradas ofensas al ejército y puede ser castigado con hasta 15 años de prisión.

Castigo sí, pero no tanto

A pesar de que el Kremlin insiste en que la sociedad rusa está unida y apoya la guerra con Ucrania, algunos ciudadanos rusos empiezan a levantar la voz contra esta a nueva ley. “Debido a que nuestro sistema judicial es, digamos, imperfecto -y deberíamos admitirlo-, como en cualquier país, supongo, se puede procesar a personas inocentes. De modo que cada suceso de este tipo despoja a una persona de sus derechos. Es difícil encontrar la verdad en estos casos”, afirma Natalia Grishanina.

Sofía Malygina, residente en Moscú, dice "creo que desacreditar al ejército es más un daño moral al país que físico. Por lo tanto, creo que es un delito penal o administrativo. Pero si hablamos de propiedad, no creo que sea correcto". También en la misma línea, otro ciudadano que prefiere mantener su anonimato afirma que "la propiedad suele ser confiscada por deudas. Si hablamos de descrédito, tal vez debería haber una persecución penal, pero no debería imponerse una confiscación”.

"Creo que debes seguir las leyes, sean las que sean, si vives en cualquier país. Es una cuestión complicada. Porque si infringes una ley, debería haber algún tipo de consecuencias. Ese es mi punto de vista, ya seas ciudadano, visitante, turista o expatriado." añade Pavel Federov .

Al preguntar a otra residente de Moscú si las personas deben perder bienes según la nueva ley, Nikita, otra residente en Moscú, responde: "Me inclino más a decir “no” que “sí”. Desacreditar al ejército no es algo por lo que se deba confiscar la propiedad. Una persona podría haber estado ahorrando para esta propiedad durante años o incluso décadas. Así que es una tontería. Por desacreditar al ejército se puede encarcelar a alguien, se puede abrir una causa penal. ... Pero no despojarlos de sus propiedades”.

La medida se aplicará a quienes sean declarados culpables de "descrédito" de las fuerzas armadas, a quienes soliciten sanciones contra Rusia y a quienes sean declarados culpables de incitar a actividades extremistas.

Alexéi Navalni encabeza al grupo de los críticos con el Kremim que ya han sido encarcelados o están exiliados. No es el caso del opositor Boris Nadezhdin, que ya ha entregado su solicitud para inscribir su candidatura en las elecciones presidenciales de marzo y enfrentarse a Putin.