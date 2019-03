Argentina seguirá buscando el submarino desaparecido pese a descartar el rescate de los tripulantes

"Vamos a seguir en la búsqueda para la localización del ARA San Juan", dijo el portavoz de la Armada argentina, Enrique Balbi, al anunciar un cambio de fase en el operativo para dar con el sumergible. Balbi dijo que la decisión de dar por cerrado el plan SAR (de búsqueda y salvamento) y pasar a una fase solo de búsqueda se adoptó en una reunión hoy en Buenos Aires entre representantes del Ministerio de Defensa y de la Armada argentina.

Explicó que el plan SAR tiene como objetivo buscar y salvar personas "en peligro" para "preservar su vida en el mar" y señaló que la búsqueda "se ha extendido a más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación". Consultado sobre si esto significa que ya no se busca a los tripulantes con vida, el portavoz no quiso dar una respuesta definitiva.

"Hasta no tener la localización, no vamos a dar una confirmación categórica al respecto. Lo que sí nos remitimos a que se ha extendido hasta el doble del tiempo de las posibilidades de rescatarlos", insistió. Señaló que, pese a la "magnitud" del "esfuerzo" de búsqueda, el personal "altamente capacitado" que participó del plan SAR, con las ayuda de "las tecnologías más avanzadas del mundo", no encontró "evidencia alguna del naufragio".

El rastreo, por agua y aire, cubrió 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual y un 1,49 millones de millas náuticas cuadradas de exploración con radar, sin obtener resultados positivos. En la búsqueda están involucrados 28 buques -16 de la Armada argentina-, nueve aviones -tres de la Armada argentina-, con la participación de 4.000 personas -3.200 de ellas efectivos de la Armada argentina- de 19 países.

El ARA San Juan, un submarino de fabricación alemana incorporado a la Armada argentina en 1985 y reacondicionado hace pocos años, había partido el 13 de noviembre de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, y regresaba a su base, en Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires). Dos días después de su partida, en la mañana del 15 de noviembre, reportó por última vez su posición en la zona del Golfo San Jorge, a 432 kilómetros de la costa argentina.