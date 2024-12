Arabia Saudí advirtió en repetidas ocasiones sobre el autor del atropello múltiple de Magdeburgo: ¿Hubo fallo de seguridad?

El atropello masivo del viernes pasado que tuvo lugar en la ciudad de Magdeburgo, Alemania, le ha costado la vida a cinco personas y más de 200 resultaron heridas mientras paseaban tranquilamente por un mercadillo navideño. Ahora el debate se centra en por qué no se actuó antes contra un hombre que llevaba años emitiendo señales preocupantes contra en país.

Los servicios secretos saudíes dieron, en repetidas ocasiones, la voz de alarma por sus mensajes radicales en redes sociales, mensajes que hablaban de degollar a ciudadanos alemanes. Las alarmas que los servicios secretos de Arabia Saudí trasladaron a las autoridades alemanas, jamás fueron investigadas.

El autor del atropello, Taleb Abulmohsen, arrastraba ya una condena desde 2013 por desórdenes públicos y, ya por entonces, amenazaba con cometer delitos de repercusión internacional, e incluso, mencionó los atentados de Boston del mismo año. En ese momento la policía registró su apartamento, pero no hallaron ninguna prueba o indicio de que el ataque pudiera ser real.

Tras conocer estas nuevas informaciones sobre el autor de la masacre, las criticas de la población a los fallos de seguridad no han tardado en llegar,la mayoría opina, que al existir indicios y signos, tal vez se podría haber evitado. El jefe federal de la policía criminal se ha defendido diciendo: "Había publicado mensajes, también insultos y amenazas contra autoridades, pero no se le conocían actos violentos, que es siempre una señal de alarma".

Los fallos de seguridad azotan al Gobierno de Olaf Scholz

El debate sobre si ha habido fallos en la seguridad de Alemania se ha vuelto contra el gobierno de Olaf Scholz, que asumió que no había ninguna amenaza concreta. Pero, según la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, si existía riesgo: "Sí, había un alto riesgo abstracto, pero no concreto".

El gobierno almenan prometió el domingo investigar todos los posibles errores que pudieran cometer las autoridades para haber evitado el atropello. Según la ministra: “Las autoridades encargadas de la investigación aclararán todos los aspectos del caso que incluirá un examen exhaustivo de las pistas que existían en el pasado y de cómo se les dio seguimiento”.

A tan solo dos meses de las elecciones anticipadas que se celebrarán en Alemania a finales de febrero, el gobierno se enfrenta a la presión y críticas sociales a raíz del atropello.La ministra del Interior va a ser interrogada el día 30 de diciembre para esclarecer los posibles fallos de seguridad que pudieron permitir que se cometiese tal atrocidad.

La comisión parlamentaria de control y la comisión de asuntos internos del Bundestag interrogarán también a varios altos cargos. La oficina federal de la policía criminal, apoya también las investigaciones de las autoridades de Sajonia-Anhalt, la región del este de Alemania de la que Magdeburgo es capital, precisó la ministra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.