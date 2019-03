La última campaña del gobierno de Hungría genera burlas por usar una pareja conocida por sus 'memes' sobre 'novios distraídos'

El gobierno de Hungría está inmerso en su 'plan de acción para la protección de la familia' sin embargo, la última campaña que ha lanzado ha generado más burlas que apoyos. Por diferentes vallas publicitarias de Budapest se ha colocado un anuncio en el que se puede ver a una pareja joven abrazados y sonriendo con complicidad y con el texto: "Las parejas jóvenes casadas reciben apoyo mientras esperan un bebé.

Nada fuera de lo común si no fuese porque dicha pareja protagonizó años atrás una campaña de 'memes' sobre los 'novios distraídos'. Los ciudadanos no han tardado en darse cuenta y en reaccionar en redes sociales. Lo que todavía no se sabe es si el ejecutivo de Viktor Orbán cuando decidieron utilizar esta imagen eran conocedores de quién era la pareja o no y en qué contexto se hizo dicha fotografía.

La imagen usada forma parte de una serie de fotos de archivo tomadas por un fotógrafo con sede en Barcelona, ​​Antonio Guillem, de tres modelos en diversas situaciones.