Angie Rigueiro, en Estambul con su familia en el momento del atentado: "Estamos a salvo por dos horas"

Un atentado terrorista con bomba ha causado al menos 6 muertos y 81 heridos en la céntrica calle Istiklal en Estambul, Turquía. La presentadora de Antena 3 Deportes Angie Rigueiro se encuentra estos días en Estambul. La presentadora ha explicado que se encontraba con su familia "relativamente cerca" del lugar de la explosión realizando una visita a un palacio. "En mitad de la excursión uno de los guías nos ha dicho que había un atento terrorista", ha señalado.

Las calles estaban cortadas, se ha colapsado la ciudad

La casualidad ha querido que la periodista no se encontrara en el lugar de los hechos cuando ha sido el atentado: "Nosotros íbamos cenar a las 8 de la noche en esa zona, es la calle a la que todos los turistas van". En este sentido, Angie Rigueiro ha expresado que tras enterarse del atentado ha sentido una mezcla entre alivio y nerviosismo. "Quieres pensar que ya ha pasado todo, pero no dejas de estar intranquilo porque temes un ataque en cadena", ha aseverado.

La calle donde ha ocurrido el atentado es una calle muy turística, "de visita obligada". Además, explica que en esta ocasión, la zona registraba un mayor número de turistas. "Hoy había muchísima gente, mucho turista, más de lo normal. Nos han dicho los guías turísticos que más de lo habitual en este fin de semana", explica.

Nos piden por favor que estemos confinados en el hotel

Tanto ella como su familia se encuentran en perfecto estado y están esperando noticias en un hotel: "Desde el hotel nos avisan que no hay un estado de alarma decretado. Nos han recomendado que no nos movamos, mañana seguimos en Estambul y no sabemos si vamos a poder salir a la calle con normalidad".

Estambul ha sido golpeada por varias explosiones en el pasado, incluido un atentado suicida en Istiklal en 2016 por parte de un presunto miembro del Estado Islámico que costó la vida a cinco personas. En el mismo año, las milicias kurdas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), consideradas por Turquía como una organización terrorista, se atribuyeron la responsabilidad de un atentado con bomba que mató a 38 personas fuera de un estadio de fútbol en el área de Besiktas en el centro de Estambul. Las autoridades turcas han prohibido a las emisoras de noticias informar sobre el incidente y la policía ha acordonado el lugar.