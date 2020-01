Amputan los pies y 18 falanges de las manos a una mujer por un shock tóxico causado por la copa menstrual

Más información Una adolescente muere por un shock tóxico causado por un tampón

Sandrine Graneau, una mujer de 36 años, perdió los pies y le amputaron 18 falanges de las manos tras sufrir un shock tóxico causado por el uso de una copa menstrual (recipiente que se introduce en la vagina durante la menstruación para depositar el flujo menstrual).

Todo ocurrió cuando el pasado mes de abril Sandrine utilizó una copa menstrual y comenzó a sufrir leves dolores que fueron intensificándose durante el trascurso de la noche. Fue por ello que la mujer acudió a urgencias, donde le hicieron un primer diagnóstico de cálculos renales.

Sandrine regresó a su casa en Montoir-de-Bretagne, Francia, pero los dolores no cesaron y sufrió una brusca bajada de tensión, motivo por el cual una ambulancia tuvo que trasladarla de nuevo al hospital. En esta ocasión el médico le diagnosticó shock tóxico provocado por el uso de copa menstrual, del que, cómo manifiesta la mujer, no recuerda cuánto tiempo tuvo puesta.

Permaneció ingresada durante tres semanas en cuidados intensivos, período en el que tuvo que someterse a la amputación de 18 falanges de las manos y ambos pies. “No son tanto las bacterias las que son peligrosas como el daño que causa a los órganos. La toxina se propagó a mis riñones, mis pulmones, mi hígado”, explicó.

La mujer asegura que ha decidido contar y hacer pública su historia con el fin de concienciar a las mujeres de que las copas menstruales, al igual que los tampones, pueden provocar shock tóxico.

Es por ese motivo por el que también denuncia la falta de información disponible al respecto. ”Cuando escucho que la infección está relacionada con un mal uso de copas y tampones por parte de las mujeres me desanima ya que la información que se nos brinda no es clara. Según el fabricante, está escrito en las instrucciones que las copas se pueden llevar puestas 4, 6, 8 o 12 horas ¿Por qué no se indica un tiempo de uso claro y ordenado?”, sostiene.

Sandrine ha creado la asociación Dans mes baskets (en mis zapatos) con el objetivo de concienciar a la población femenina de qué el uso de copas menstruales y tampones puede provocar shock tóxico, además de sensibilizar y mostrar a la sociedad lo qué conlleva vivir con discapacidad.