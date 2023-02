Alerta máxima en Kiev por la cumbre histórica entre la Unión Europea y Ucrania

La que se va a celebrar hoy va a ser una cumbre en guerra. Una cumbre, por tanto, histórica. El mundo esta pendiente de Kiev, la capital de Ucrania. Una ciudad que despierta en alerta máxima para celebrar un encuentro con un enorme simbolismo. La cúpula de la Unión Europea se reúne con el gobierno de Volodímir Zelenski para abordar, entre otras cosas, la adhesión de Ucrania a los 27. Por cuestiones de seguridad, no se conocen datos de una agenda oficial y apenas se sabe dónde ni quiénes se van a reunir en esta cumbre histórica.

La cumbre llega en un momento clave. A punto de cumplirse un año de la invasión, la Unión Europea manda un potente mensaje a Putin y muestra su apoyo de la manera más explícita posible. Con una reunión en un país en guerra, en Kiev, su capital, una ciudad constantemente amenazada y también atacada. No hay mayor fuerza de apoyo que este encuentro cargado de un enorme simbolismo.

Los líderes europeos ya están allí y tras las primeras reuniones de Zelenski con Ursula Von Der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, el presidente de Ucrania se muestra satisfecho. "Hemos llegado a algunos acuerdos mutuos muy importantes con la presidenta de la Comisión Europea y algunos de sus miembros. Solo juntos y fuertes, Ucrania y la Unión Europea pueden proteger la vida que valoramos. Ucrania necesita un apoyo constante y total en su defensa contra Rusia."

El apoyo Zelenski lo tiene, pero aunque el presidente asegura que Ucrania "merece iniciar negociaciones sobre la adhesión a la Unión Europea este año" los líderes europeos van a echar el freno y no prometen un acceso rápido de Ucrania a la UE. Principalmente, porque no quieren ofender al resto de candidatos ni saltarse el sistema de ingreso. "Hay que ser optimistas y al mismo tiempo realistas". Son las palabras del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que llevan implícito este mensaje a Ucrania: su entrada en el bloque comunitario no se dará a corto plazo.

Más sanciones y más tanques

En la cumbre de hoy se hablará sobre las nuevas sanciones a Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, asegura que "para el 24 de febrero, exactamente un año después desde que comenzó la invasión, queremos tener listo el décimo paquete de sanciones contra Rusia. Rusia debe pagar por la destrucción del país y tendrá que contribuir a la reconstrucción de Ucrania”.

Sobre la mesa también está el aumento del apoyo europeo en la guerra, del entrenamiento de los militares ucranianos. Se les enseñarán a utilizar los tanques Leopard II que van a entregar algunos estados miembros.