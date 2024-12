Albania prohibirá el acceso a TikTok tras el asesinato de un adolescente

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha defendido este domingo el cierre de TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance, por motivos de seguridad infantil, tan solo un día después del anuncio de los preparativos para suspender el acceso a la plataforma de contenido audiovisual tras el asesinato de un estudiante de 14 años en noviembre en una conocida escuela de la capital del país, Tirana, según informa Europa Press.

"La prohibición de TikTok durante (al menos) un año en Albania no es una reacción apresurada a un incidente aislado, sino una decisión cuidadosamente meditada y tomada en consulta con las comunidades de padres de las escuelas de todo el país", ha declarado Rama a través de su perfil en la red social X, que ya tachó la aplicación en otras declaraciones de ser "el matón callejero del barrio, ese al que tememos cuando nuestros niños se juntan con él cuando salen de casa para jugar".

Por su parte, TikTok ha tomado cartas en el asunto y ha reclamado al gobierno albano que "aclare urgentemente" dicho anuncio, argumentando que "no hemos encontrado pruebas de que el autor o la víctima estuvieran registradas en la plataforma y múltiples informes han confirmado que los vídeos que condujeron al incidente se estaban publicando en otra plataforma".

Estas declaraciones no han agradado al primer ministro albano, que ha respondido tajantemente: "TikTok no tiene motivos para exigir aclaraciones a Albania, son los albaneses quienes toman las decisiones" y "no los propietarios del algoritmo. O TikTok protege a los niños de Albania, o Albania protegerá a sus niños de TikTok", ha sentenciado Rama en su comunicado.

Para el jefe del gobierno, negar la conexión entre el asesinato del adolescente con la plataforma porque el conflicto no se originó en TikTok "demuestra una falta de comprensión tanto de la gravedad de la amenaza, como la lógica detrás de la decisión de asumir la responsabilidad de abordar esta amenaza".

De igual forma, Edi Rama ha reconocido que su país "puede ser demasiado pequeño para exigir" que una plataforma como TikTok se encargue de proteger a los niños y adolescentes de las "aterradoras trampas de su algoritmo" pero espera que "sinceramente TikTok tome esta medida en beneficio de la humanidad, incluida Albania".

Los preparativos para el cierre de la aplicación se extenderán entre seis a ocho semanas y tendrá una duración de al menos un año, tiempo en el que, "nos dedicaremos a estudiar cómo reaccionan otros países , cómo reacciona TikTok y qué nuevas tecnologías aparecen para filtrar contenidos", afirmó Rama en medio del debate en el Parlamento Albanés sobre la violencia en las escuelas y su relación con las redes sociales.

Albania se une a una larga lista de países en los que TikTok se encuentra prohibida, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá o Reino Unido entre otros. Además, los Estados Unidos podrían ser los siguientes en sumarse a la tendencia que ya se esta, aunque estos países han decidido bloquear el acceso a la plataforma por motivos de seguridad nacional y de protección de datos en lugar de por temas de seguridad infantil.

