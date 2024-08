La agónica historia de unos padres: diagnostican un tumor raro a su hija tras 2 años asegurando los médicos que "no había que preocuparse"

Una madre ha relatado el agónico diagnóstico a su hija de 3 años después de que su médico de cabecera le dijera que "no era nada de lo que preocuparse" durante dos años. A la pequeña le diagnosticaron finalmente un tumor raro en el pie. Los médicos, según la madre, confundieron el tumor con una verruga.

La mujer notó que su pequeña tenía un bulto en el dedo del pie y decidió llevarla al médico. Pese a que los médicos dijeran que no había peligro de nada, ese bulto continuó creciendo. Así lo relata la progenitora en declaraciones recogidas por el tabloide británico 'The Sun'. La madre no se rindió y casi dos años después, otro médico que vio el bulto dijo que podía ser un tumor. Ha ocurrido en Reino Unido.

"Fue aterrador"

"Estuvimos hablando de ello una y otra vez, y ellos dijeron que pensaban que era una verruga y que no había nada de qué preocuparse", comenta. Otro médico les "transfirió a un especialista del Hospital de Bangor, quien nos dijo que parecía un quiste benigno y que no había nada de qué preocuparse",

Los médicos le dieron a la madre la opción de dejar el bulto o de extirparlo: "Dije que preferiría que se sacara todo y se analizara". "No tenía idea de lo que era. Simplemente estaba creciendo y creciendo", explicaba. Y en 2023, la niña se sometió a una cirugía para extirpar el bulto y, después de una espera de seis semanas, la familia recibió respuestas.

A la pequeña le diagnosticaron una fibromatosis de tipo desmoide (DF), un tipo raro de tumor de tejido blando intermedio. Se encuentra en un punto entre lo no canceroso y lo canceroso. "Todo me daba vueltas en la cabeza: ¿y si mi hija tiene cáncer?", decía la madre. "Ojalá los médicos me hubieran escuchado. Fue aterrador para toda la familia: ella es mi bebé".

El pasado sábado, inspirados por la historia de la niña, la familia escaló el monte Snowdon y recaudaron más de 1.300 libras para una fundación: "Nunca había subido a Snowdon antes, así que si iba a hacerlo, tenía que ser por una buena causa. ¿Y qué podría ser mejor que recaudar dinero para Sarcoma UK?", sentenció.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.