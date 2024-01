La advertencia del jefe del Ejército de Reino Unido: los británicos serán llamados a combatir si hay guerra con Rusia

El Ejército británico está a su menor nivel, en términos numéricos, en siglos, y el general Sanders, que ha sido muy crítico con los recortes de tropas, quiere que los británicos, tanto hombres como mujeres, se preparen para ser llamados a filas si la OTAN declara la guerra a Putin. Ya un alto cargo de la OTAN, el almirante Rob Bauer, había avisado de que los ciudadanos deberían prepararse para una guerra abierta con Rusia en los próximos 20 años, y que esta requeriría cambiar radicalmente sus vidas.

Según un informe publicado por el periódico 'The Times', en tan solo dos años, el Ejército británico tendrá menos de 70.000 soldados. En concreto, el diario británico apunta a que en 2026 el Ejército del Reino Unido contará con 67.741 soldados, una cantidad menor, por ejemplo, que el número de efectivos con que en Estados Unidos cuenta únicamente sus fuerzas de operaciones especiales.

Avanzando más en el tiempo, en diez años, las fuerzas del Reino Unido contarán únicamente con 52.000 efectivos. Un ejército que, señala como referencia 'The Times', que cabría en las gradas del estadio del Manchester City. El subsecretario de Defensa, John Healey, declaró al rotativo británico que "de acuerdo con las tendencias actuales, nuestro Ejército está destinado a sufrir un mayor declive. Hay que abordar los motivos de su crisis de reclutamiento".

¿A qué se debe esta reducción de efectivos?

'The Times' apunta a que esta pérdida de efectivos es la consecuencia de décadas de recortes, que se han traducido en una disminución de su capacidad de guerra. Además, muchos de los programas, planes y objetivos para el futuro podrían ser papel mojado ya incluso antes de su aprobación, puesto que no hay financiación para ejecutarlos.

Reino Unido asumirá de forma inminente el liderazgo de la fuerza de respuesta rápida de la OTAN. Reino Unido cuenta con 4.200 soldados dentro de la fuerza creada por la OTAN para responder a la amenaza que representa el expansionismo ruso en Ucrania. Sin embargo, no ha destinado ni carros de combate ni vehículos blindados, algo que sí hicieron en cambio Alemania y Francia.

Pérdida de capacidad de disuasión

Un antiguo funcionario de Defensa lamentó al Times que Reino Unido ya no es una fuerza militar autónoma, sino que depende de los activos estadounidenses. Además, Reino Unido no aporta ningún elemento militar del que los Estados Unidos no puedan prescindir. Otro funcionario, el general Lord Dannatt, teme que el Ejército británico pierda capacidad de disuasión, algo que ya ocurrió en los años 30 del siglo XX y que alentó a Hitler a lanzarse a la conquista de gran parte de Europa.