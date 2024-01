La actriz de 'Embrujadas' Shannen Doherty, enferma de cáncer, prepara su funeral

Las personas famosas pueden llegar a parecer estrellas inalcanzables y casi inmunes a cualquier tipo de problema, ya que normalmente muestran las mejores de sus caras. Sin embargo, se ven también afectados por problemas que afectan al día a día de las personas: depresiones, problemas económicos y también la terrible enfermedad del cáncer. Es el caso de Shannen Doherty, conocida por interpretar papeles en series tan emblemáticas como 'Embrujadas' o 'Sensación de vivir'.

Doherty anunciaba a sus seguidores el pasado junio que padecía una enfermedad de la cual supo en 2015, cuando se le diagnosticó con un cáncer de mama. La actriz denunció a sus representantes por no haberle advertido a tiempo de ello. Por ende, se tuvo que ver obligada a reducir el ritmo de trabajo y centrarse en la recuperación. A pesar de ello, la actriz conoció que tenía metástasis en el cerebro un tiempo más tarde.

"Tenía un tumor en mi cabeza que querían eliminar y también biopsia. Claramente estoy tratando de ser valiente pero estoy petrificado. El miedo era abrumador para mí. Miedo de todos los posibles malos resultados, preocupado por dejar a mi madre y cómo eso la afectaría. Preocupado de que saliera de la cirugía, ya no soy yo. Así es como puede ser el cáncer", así anunciaba la actriz una operación para intentar remitir este cáncer.

La actriz ha declarado en alguna entrevista su miedo a morir: "No he acabado con esto de vivir, ni con el hecho de amar. No he acabado de crear. Ni con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. Simplemente, no estoy acabada", aseguraba la actriz tajante.

No quiero morir

La actriz no se muestra débil y espera "exprimir otros tres o cinco años". Pese a ello, tiene claro su final y por tanto ha querido dejar claro cómo quiere que sean su funeral. Así lo ha descrito en su podcast 'Let's Be Clear', donde admite que hay algunas personas que no quiere que estén en su funeral: "hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí". No quiere a nadie cuyas razones no sean "necesariamente las mejores". "En realidad no les agrado, y tienen sus razones, y es bueno para ellos, pero en realidad no les agrado lo suficiente como para asistir a mi funeral", manifiesta.

Doherty ha señalado que no soporta "la falsedad". Hace referencia en esto a la religión y asegura que hay muchas personas que "fingen haber encontrado a Jesús" y estar "arrepentidos". Ella advierte al otro integrante del podcast y su mejor amigo (además de albacea), que el final de sus días quiere que se celebre como "una fiesta de amor" y que no quiere "que la gente llore".