El actor Peter Dinklage 'encuentra' a su doble en Pakistán: un joven camarero de 26 años en la ciudad de Rawalpindi

"Disculpe, ¿aquí trabaja el actor que interpreta a Tyrion Lannister en la serie de 'Juego de Tronos'?", es la pregunta a la que se enfrenta todos los días el propietario del bar donde trabaja Rozi Khan, un joven pakistaní de 26 años que sirve platos de comida en un humilde restaurante de Rawalpindi.

"Tiene un parecido sorprendente al malo de 'Juego de Tronos'", suelen comentar. Y es que motivos no le falta a la gente. Khan no sólo tiene un parecido facial con el actor estadounidense, sin no que que también tiene la misma altura: 1,33 metros.

El doble paquistaní de Dinklage, Khan, no había visto la exitosa serie hasta que el hijo del dueño de su restaurante, Malik Aslam, le dijo que se parecía a un actor famoso.

La popularidad de Khan se disparó cuando Aslam compartió su foto en Facebook y la gente comenzó a tomar selfies con el camarero y a compartirlos en las redes sociales.

Nacido en Mansehra, provincia de Khyber-Pakhtunkhwa en Pakistán, Khan dice que le encantaría conocer a Dinklage y trabajar con él en un drama.

El camarero, al que sus compañeros le definen como una personas sensata y honesta, ya ha protagonizado trabajado como actor en anuncios de un servicio de entrega de alimentos en Pakistán.

