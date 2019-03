Si la UE acepta alargar la salida del Reino Unido debería participar el país británico en las elecciones europeas del 26 de mayo

Londres debe hacer una propuesta "clara" sobre el Brexit antes de la cumbre europea del 21 y 22 de marzo, dijo el viernes el Palacio del Elíseo después de la votación de los diputados británicos para un aplazamiento de la salida de la Unión Europea. "Sin claridad, no hay solución ", dice la presidencia francesa, según la cual Londres tiene la opción entre la aprobación del plan de la primera ministra Theresa May, un" plan alternativo nuevo y claro "o una salida sin acuerdo de la La UE que "se impone si no hay una alternativa posible"

El Brexit debería ser el primer tema discutido en el Consejo Europeo de primavera que se reunirá en Bruselas el jueves y viernes con los líderes de los 28. La primera ministra británica, Theresa May, debe devolver al Parlamento su acuerdo de retirada, que ya ha sido votado dos veces por representantes electos. Un voto positivo es "el escenario más deseable", según el Elíseo.

La Comisión Europea (CE) afirmó que para prolongar las negociaciones del 'brexit 'el Reino Unido tiene que solicitar esta prórroga y dar razones para ello, tras lo cual la decisión de concederla dependería de los jefes de Estado y de Gobierno del resto de la Unión Europea (UE).

"Primero tenemos que recibir una petición razonada y después esto estará en manos de los líderes de la Unión Europea", dijo el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, preguntado por una posible ampliación de las negociaciones sobre la salida británica, prevista para el 29 de marzo.

La opción de extender las negociaciones es la más plausible después de que el Parlamento británico rechazase por segunda vez este martes el acuerdo de retirada sellado entre Bruselas y el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, y el miércoles votase en contra de una salida sin pacto alguno. La Cámara de los Comunes se pronunciará hoy sobre si apoya ampliar el periodo de negociación entre Londres y Bruselas. Para que esta hipotética prórroga se materialice, Theresa May tendría que solicitar la extensión a los 27 socios de la UE de forma razonada y los líderes deberían dar su visto bueno por unanimidad.

La UE ha insistido en que si Londres pide ampliar las negociaciones tendrá qué justificar con qué fin lo hace, cómo prevé conseguir una mayoría parlamentaria sobre una propuesta y qué tipo de relación futura desearía establecer con el bloque comunitario una vez fuera. Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó hoy que en sus conversaciones previas a la cumbre europea del 21 y 22 de marzo pedirá a los líderes europeos que acepten una prorroga "larga" si el Reino Unido decide replantearse su estrategia.

Preguntado sobre la posible duración de la prórroga, el portavoz de la CE recordó que el presidente de la institución, Jean-Claude Juncker, indicó en una carta a Tusk el lunes que la salida del Reino Unido debería ser completada antes de las elecciones europeas que tendrán lugar entre el 23 y 26 de mayo. Si el Reino Unido no ha abandonado la UE para entonces estaría obligado a convocar elecciones como el resto de los Estados miembros, según los tratados comunitarios.

La decisión de los líderes de los Veintisiete "tendrá que dar prioridad a la necesidad de asegurar el funcionamiento de las instituciones europeas y tener en cuenta las razones y duración de una posible extensión", subrayó Schinas.

La celebración de las elecciones al Parlamento Europeo plantea un obstáculo para ampliar el periodo de negociaciones, pese a que los tratados europeos no establecen un límite de tiempo a la hora de prorrogar las conversaciones si existe acuerdo para ello.