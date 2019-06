Abandonan a un bebé recién nacido en una caja con una nota: "Espero que algún día me perdones"

"Me llamo Mateo, mi mamá no puede cuidarme". Así rezaba la nota que llevaba un niño recién nacido que fue abandonado en una caja en Argentina.

Fueron unos niños quienes encontraron al bebé solo y metido en una caja. Avisaron a una vecina para que socorriese al pequeño y decidieron llevarlo al hospital porque lo encontraron con mucho frío.

La carta que llevaba el recién nacido adherida al pecho relataba las razones de la madre para abandonarlo. La nota decía que el bebé, Mateo, había nacido el día anterior y que su madre no podía cuidar de él. "Me llamo Mateo. Nací el martes a las 20:35. Mi mamá me dejó acá porque no puede cuidarme", decía la carta.

En la nota había escrito un número de teléfono. Era el de su padre, Joaquín, quien todavía no sabía nada de lo ocurrido. La Policía consiguió dar con el progenitor del pequeño, que no sabía de la existencia de su hijo.

Cuando encontraron al bebé estaba frío y morado, pero tras pasar por el hospital se encuentra fuera de peligro y recuperándose.

"Lo amo mucho y espero que algún día me perdone", concluye la carta que la madre escribió antes de abandonar al bebé.

También te puede interesar...

"Querido hijo José, ya 21 meses en el cielo", la carta de la madre del joven que murió tras caer por el hueco de un ascensor

"No eres más que un cobarde y una mala persona", la demoledora carta de un abuelo a quien envenenó al perro de su nieta