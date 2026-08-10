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Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 10 de agosto de 2026

El número ganador de La Primitiva de hoy, lunes 10 de agosto de 2026 es el 12, 17, 23, 34, 40 y 46, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 8, con un bote de 56.000.000 euros.

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Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 10 de agosto de 2026 que cuenta con un bote de 56.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 12, 17, 23, 34, 40 y 46, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 8. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5043593 premiado con 1 millón de euros.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. También deberás seleccionar un número complementario y el número del reintegro, que se extraen en un bombo aparte que contiene números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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