Horario y dónde seguir el sorteo del cupón extra del verano de la ONCE del sábado 15 de agosto 2026

Se cumplen 26 años del primer Sorteo del cupón extra de verano de la ONCE, uno de los eventos más esperados del verano. Miles de participantes tratarán de obtener la combinación ganadora para lograr los 15 millones de euros que reparte.

Un sorteo de carácter solidario en el que, por solo 6 euros el décimo, puedes optar a diferentes premios. Si estás pensando en participar, a continuación te contamos toda la información: a qué hora se celebra, qué premios se reparten y dónde seguirlo al minuto para que no te pierdas nada.

¿Qué día se celebra el Sorteo Extraordinario de la Verano de la ONCE?

El Sorteo del cupón extra de verano de la ONCE se celebrará el 15 de agosto, una fecha ya tradicional en el calendario estival de la organización, dado que desde el año 2000 viene celebrándose ese día sin interrupción.

Este 2026 coincide en sábado, momento en el que miles de personas estarán pendientes del resultado de este sorteo especial, que cada año reparte premios de gran cuantía y concentra una gran expectación.

¿A qué hora se celebra el Sorteo Extraordinario de la Verano de la ONCE?

Este sorteo extraordinario se celebrará por la tarde, como viene siendo habitual en la mayoría de los sorteos especiales de la ONCE. Los bombos empezarán a girar a las 21:25 horas, momento en el que se pondrá en marcha la extracción de las combinaciones ganadoras.

Este horario permite que aquellos que se encuentran disfrutando de sus vacaciones y los que siguen su rutina laboral puedan conectarse sin dificultad para conocer el resultado.

Dónde seguir el Sorteo Extraordinario de la Verano de la ONCE

A través de la web de Antena 3 Noticias podrás seguir en directo el sorteo del cupón extra de verano de la ONCE.

Este sorteo extraordinario destaca por su estructura de premios, al ser más amplia que la de los sorteos diarios, por lo que se vuelve un sorteo atractivo para muchas personas. Además, el ambiente veraniego también influye en la participación, ya que muchos aprovechan sus desplazamientos, vacaciones o reuniones familiares para adquirir su cupón y compartir la ilusión del sorteo.

Premios Cupón extra de verano de la ONCE

1 premio de 15.000.000 € a las cinco cifras y serie.

119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

Otros premios adicionales