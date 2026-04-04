Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 4 de abril, en directo

Consulta todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 4 de abril, comprueba tu décimo, el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 11711, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 20744, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 2639, 7318, 5772 y 9924, premios de 150 euros

- 548, 767, 839, 625, 345, 670, 307, 759, 359 y 961, premios de 30 euros por décimo

- 48, 02, 69, 69, 81, 35, 54, 30 y 65, premios de 12 euros al décimo

- 1, 7 y 0, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional