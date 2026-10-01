Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 1 de octubre de 2026

Este jueves 1 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 01 de octubre de 2026 ha sido para el número 04 14 16 22 33 45, siendo el número complementario el 46 y el reintegro el 7. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 965 325 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 31.000.000,00 de euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 1.540 de AGUAS NUEVAS - ALBACETE, situado en Pasico, 3. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 28.135 de LUCENA (Córdoba), en la Administración de Loterías nº 2 de ISLA CRISTINA (Huelva), en la nº 3 de SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (León), en la nº 2 de GUIJUELO (Salamanca) y en la nº 22 de MADRID.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 01 de octubre de 2026, ha sido para el número 05 15 18 24 35 41, siendo el número complementario el 09 y el reintegro el 5.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 22.250 de VILLAMARTÍN (Cádiz), en la Administración de Loterías nº 1 de SORT (Lleida), en la nº 22 de SANTA CRUZ DE TENERIFE y en la nº 363 de MADRID.

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026 ha agraciado al número 06 09 12 21 36 37 y el dream 3. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 01 de octubre de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 81544. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 11864. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 3, 4 y 9.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 01 de octubre de 2026 es el 12040 El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 11 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 01 de octubre de 2026 es 01 10 15 16 20 26 33 34 41 44 45 47 52 55 73 74 75 76 81 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 24 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 2 de octubre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.