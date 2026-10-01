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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 01 de octubre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 01 de octubre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de euros.

La Lotería Primitiva

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A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 01 de octubre de 2026. El bote de La Primitiva es de euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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