Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 05 de septiembre de 2025

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 05 de septiembre de 2025 es el 01, 02, 10, 16, 19 y 24, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 8.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 05 de septiembre de 2025 ha sido para el número 01, 02, 10, 16, 19 y 24, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 8.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 05 de septiembre de 2025

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 05 de septiembre de 2025

Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 05 de septiembre de 2025

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 05 de septiembre de 2025

Horario y dónde ver el Sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional del sábado 6 de septiembre 2025
Lotería Nacional

Horario y dónde ver el Sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional del sábado 6 de septiembre 2025

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote La Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 4 de septiembre de 2025

Consulta los números premiados en los sorteos de ONCE, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 4 de septiembre de 2025 y dónde han sido validados.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El número ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 04 de septiembre de 2025 es el 01, 05, 06, 29, 40 y 42, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 2.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 4 de septiembre de 2025 en directo

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 4 de septiembre de 2025

Euromillones

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 4 de septiembre de 2025

Publicidad