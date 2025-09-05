Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 05 de septiembre de 2025
El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 05 de septiembre de 2025 es el 01, 02, 10, 16, 19 y 24, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 8.
Publicidad
El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 05 de septiembre de 2025 ha sido para el número 01, 02, 10, 16, 19 y 24, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 8.
El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.
El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad