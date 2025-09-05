Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EUROJACKPOT

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 05 de septiembre de 2025

El número premiados en el sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 05 de septiembre de 2025es el 06, 14, 25, 29 y 46 y los soles el 07 y 11.

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 05 de septiembre de 2025 ha agraciado al número 06, 14, 25, 29 y 46 , siendo los soles los números 07 y 11.

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE se juega cada viernes con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. Este bote se acumula si no hay acertantes de primera cateogoría en el Eurojackpot llegando a un premio máximo de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

