Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 05 de septiembre de 2025

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 05 de septiembre de 2025 que cuenta con un bote de 64.000.000 euros. El resultado del Euromillones hoy es el 27, 30, 31, 41 y 43, siendo las estrellas el 05 y 08. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el SSZ98350 premiado con 1 millón de euros.

La participación en el sorteo de Euromillones es válida al jugar 5 números distintos, que estén entre el 1 y el 50, más la selección de dos estrellas con los números comprendidos entre el 1 y el 11. En el sorteo se pueden conseguir distintos premios al acertar 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrellas; 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Al ganador que consiga acertar todos los números más una estrella se le adjudicará un 3,95% del total destinado al premio. Aquellos que solo acierten los números sin contar las dos estrellas, pueden ganar un 0,92% del bote de Euromillones. Si ese mismo día no hay ningún acertante, la cantidad en juego pasaría a sumarse al bote del próximo sorteo.

Euromillones tiene lugar todos los martes y viernes en nueve países europeos, incluyendo España: Francia, Reino Unido, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Portugal.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar hasta 190 millones de euros de bote máximo. En el caso de que haya cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

La mitad de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina de forma íntegra a los premios, divididos en trece categorías de distinta cuantía. Los acertantes de primera categoría en el sorteo de hoy se llevarán el mayor premio. Si el premio quedara vacío, la cifra se acumularía para el siguiente sorteo de Euromillones

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

