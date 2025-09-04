Lotería Primitiva de España
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 04 de septiembre de 2025
Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 04 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.
A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 04 de septiembre de 2025. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.
Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.
Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.
Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.
