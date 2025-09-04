Lotería Nacional de España
Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 04 de septiembre de 2025
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 04 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 04 de septiembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 300.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.
La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. En caso de querer jugar en el ordinario de Lotería Nacional, se debe apostar a un número de 5 cifras. El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.
La Lotería Nacional es el sorteo que más premios reparte de España. Para conformar el número ganador de la Lotería Nacional durante el sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
