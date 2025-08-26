Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del martes 26 de agosto de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 26 de agosto de 2025 con el que podrás ganar un bote de 1.800.000 euros.

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, martes 26 de agosto de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.800.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

