Lotería Primitiva
Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 11 de octubre de 2025
Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 11 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 15.200.000 euros.
Publicidad
En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 11 de octubre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 15.200.000 euros.
El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.
En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.
Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
Más Noticias
- Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 11 de octubre de 2025
- ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 11 de octubre de 2025 en directo
- Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional del domingo 12 de octubre de 2025
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad