Comprobar resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional del domingo 12 de octubre del 2025

El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional se celebra este domingo 12 de octubre de 2025 a las 21:00 horas en el salón oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Muy pronto, miles de jugadores sabrán si la suerte ha estado de su lado y podrán descubrir si su número es uno de los afortunados.

Con un bote total de 105 millones de euros en premios y un Premio Especial Acumulado de 15 millones de euros a un único décimo, este sorteo se ha convertido en una de las citas más esperadas del otoño.

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad?

El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad reparte premios muy atractivos, que van desde importes millonarios hasta pequeñas cantidades que devuelven la inversión del décimo. Estos son los principales:

Primer Premio: 1.300.000 € por serie (130.000 € al décimo).

1.300.000 € por serie (130.000 € al décimo). Segundo Premio: 250.000 € por serie (25.000 € al décimo).

250.000 € por serie (25.000 € al décimo). Extracciones de 4 cifras: 375 € al décimo.

375 € al décimo. Extracciones de 3 cifras: 75 € al décimo.

75 € al décimo. Extracciones de 2 cifras: 30 € al décimo.

30 € al décimo. Premios a aproximaciones, centenas y terminaciones, con importes de entre 75 € y 2.400 €.

con importes de entre 75 € y 2.400 €. Reintegros que devuelven los 15 € del décimo.

En total, más de 37.000 décimos serán premiados en este sorteo. Una cifra que multiplica las opciones de llevarse, al menos, un pellizco de la suerte.

Comprobar los resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad

Una vez celebrado el sorteo, podrás comprobar si tu número ha resultado premiado de varias maneras. La forma más rápida y fiable es hacerlo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde se publican los resultados de manera inmediata y con validez oficial.

Además, los números ganadores se darán a conocer en medios de comunicación como RTVE y diferentes portales de noticias, que informarán en directo del desarrollo del sorteo. Y, por supuesto, siempre puedes acudir a una administración de lotería para verificar tu décimo: allí te confirmarán de forma oficial si ha sido premiado.

Recuerda: los únicos resultados oficiales válidos son los que publica Loterías y Apuestas del Estado. Si consultas en otras fuentes, comprueba siempre después en la web oficial para asegurarte.

