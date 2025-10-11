Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 11 de octubre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 11 de octubre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 2.500.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 11 de octubre de 2025. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2.500.000 euros.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

