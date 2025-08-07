Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 07 de agosto de 2025
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 07 de agosto de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy jueves 07 de agosto de 2025.
Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.
Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.
La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
