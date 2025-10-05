Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 05 de octubre de 2025
Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 05 de octubre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 1.100.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy domingo 05 de octubre de 2025 con un bote de 1.100.000 euros.
Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.
El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
