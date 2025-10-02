Dónde han caído los 11,9 millones de euros de La Primitiva, y los 600.000 euros de la Lotería Nacional de hoy jueves 2 de octubre de 2025

Este jueves 2 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Lotería Nacional, La Primitiva y EuroDreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 05 18 26 29 34 39. Complementario: 08. Reintegro: 09 JOKER: 8 617 497

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.900.000,00 euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 68.350 de RAVELO ALTO – EL SAUZAL (Santa Cruz de Tenerife), situado en San Cristóbal, 21. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 12 15 20 25 34 43 Complementario: 47. Reintegro: 5

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de FELANITX (Illes Balears), situada en Mayor, 32. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 43.460 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, situado en Fernando Guanarteme, 129.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 2 de octubre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 04 07 18 19 22 29 - Sueño: 1

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0) que han sido validados en FRANCIA y ESPAÑA. El boleto de España ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 60.330 de LLUBÍ (Illes Balears), situado en Plaza de la Carretera, 10. Los acertantes ganan un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años. En el próximo Sorteo de EuroDreams el premio de Primera Categoría (6+1) será de 30.000 euros al mes durante 30 años hasta que aparezca un ganador.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de 300.000 euros ha sido para el número 31709. El segundo premio de la Lotería Nacional de 60.000 euros ha sido para el número 60003.

ONCE

En el sorteo de Mi día, celebrado el jueves 2 de octubre, las combinaciones agraciadas con el premio de primera categoría, que asciende a 3.000 euros, ha caído en 06 MAR 2014.

El premio máximo de Mi día tendrá una cuantía fija a excepción si existiesen más de 300 combinaciones acertantes. Superado este número de combinaciones, el premio de dicha categoría pasará a ser variable, siendo el importe del premio el resultado de dividir los 900.000 euros entre el número de combinaciones acertantes.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 18 de septiembre, ha sido 05 10 12 14 16 20 21 23 28 30 43 55 56 58 59 61 66 68 77 85En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 2 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El viernes, 3 de octubre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 € El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com