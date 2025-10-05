Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 05 de octubre de 2025

En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 05 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 5.700.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 de la categoría pronósticos, y un solo número del 0 al 9 de la categoría número clave.

En el caso de acertar el número clave, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. El precio por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

La participación en el sorteo del Gordo de La Primitiva se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com