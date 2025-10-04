Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 04 de octubre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 04 de octubre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 11.900.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 04 de octubre de 2025. El bote de La Primitiva es de 11.900.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 04 de octubre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 04 de octubre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 04 de octubre de 2025

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 4 de octubre, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 4 de octubre

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 04 de octubre de 2025

Administración de Lotería
LOTERÍAS

Dónde han caído el bote de 18 millones de Eurojackpot y los premios de la Bonoloto, Euromillones y la ONCE de hoy viernes 3 de octubre

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 3 de octubre y dónde han sido validados.

Resultado Eurojackpot de la ONCE
Eurojackpot

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 03 de octubre de 2025

Ya conocemos el resultado del Eurojackpot de hoy.

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy domingo 05 de octubre de 2025

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 03 de octubre de 2025

Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 03 de octubre de 2025

Publicidad