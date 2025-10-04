Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 4 de octubre

Este sábado 4 de octubre se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 4 de octubre de 2025 es el 39 46 25 12 41 10, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 2.

El número premiado en el sorteo del Joker es el: 4688212 premiado con 1 millón de euros. La recaudación del sorteo ascendió a 11.085.806,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 12.100.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 1 de ALBA DE TORMES (Salamanca), situada en Plaza Mayor, 17 y en el Despacho Receptor Nº 54.230 de SANGONERA LA SECA (Murcia), situado en Carretera de Lorca, 36.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 2 de L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) y en la Nº 83 de VALENCIA.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 4 de octubre de 2025, ha sido para el número 07 46 40 28 22 16, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 8. La recaudación del sorteo ascendió a 2.185.791,50 euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de PALAS DE REI (Lugo), situada en Avenida de Compostela, 12.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 4 de octubre de 2025 ha sido el 79872 de la serie 002. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 06294 Serie: 053

Número: 42810 Serie: 041

Número: 61635 Serie: 054

Número: 87023 Serie: 051

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. Las distintas combinaciones se eligen de 100.000 números distintos y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 4 de octubre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 4 de octubre de 2025 es 19, 20, 21, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 53, 55, 56, 58, 67, 72, 74, 77 y 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el sábado 4 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El domingo, 5 de octubre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

