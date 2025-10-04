Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 04 de octubre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 04 de octubre de 2025 con un bote de 700.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

