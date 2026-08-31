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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 31 de agosto de 2026

Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, lunes 31 de agosto de 2026, en el que podrás ganar un bote de 7.500.000 euros.

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Logo La Primitiva Loterías y Apuestas del Estado

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En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 31 de agosto de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 7.500.000 euros.

El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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