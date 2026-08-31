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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 31 de agosto de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 31 de agosto de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de euros.

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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 31 de agosto de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de euros.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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