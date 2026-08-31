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Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 31 de agosto de 2026

Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, lunes 31 de agosto de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes EuroDreams

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En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 23 de agosto de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 31 de agosto de 2026

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