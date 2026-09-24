Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Este jueves 24 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026 que cuenta con un bote de euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 06 09 21 32 38 45, siendo el número complementario el 28 y el reintegro el 9. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 206 235 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 27.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 5 de EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona); en la nº6 de SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona); en la nº 14 de TOLEDO y los dos restantes en la nº 1 de SAN ANDRÉS Y SAUCES (Santa Cruz de Tenerife).

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 01 11 16 22 43 44, siendo el número complementario el 04 y el reintegro el 0. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026 ha agraciado al número 06 13 14 18 20 32 y el dream 4. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en ESPAÑA, en la Administración de Loterías nº 336 de BARCELONA, situada en C.C. Arenas-Gran Vía Corts Catalanes, 373-385 LS28. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 21012. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 37776. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 2, 5 y 6.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026 es el 35972. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 44 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026 es 07 17 19 29 30 43 49 51 52 55 56 60 62 63 64 73 76 78 80 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 24 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 25 de septiembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.