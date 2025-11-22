Lotería Nacional
Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 22 de noviembre de 2025
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.
Publicidad
En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 600.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.
La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.
En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Más Noticias
- Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 22 de noviembre, en directo
- Dónde han caído el bote de 162 millones de euros del Euromillones, el de 3,3 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 21 de noviembre
- Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 21 de noviembre de 2025
Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||perfil de Google]].
Publicidad