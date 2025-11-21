Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Euromillones: Resultado de hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado de Euromillones de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 150.000.000 euros.

A la espera de conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025. El bote de Euromillones es de 150.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de Euromillones y El Millón de hoy.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar los distintos premios al escoger los 5 números, entre el 1 y el 50, junto a las dos estrellas que solo van desde el 1 hasta el 11. Para poder obtener alguno de los premios será necesario acertar 5 números y 1 o ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 ó 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Al ganador que consiga acertar todos los números más una estrella se le adjudicará un 3,95% del total destinado al premio. Aquellos que solo acierten los números sin contar las dos estrellas, pueden ganar un 0,92% del bote de Euromillones. Si ese mismo día no hay ningún acertante, la cantidad en juego pasaría a sumarse al bote del próximo sorteo.

El Euromillones se celebra dos veces en semana, los martes y viernes. En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

La cantidad del bote máximo del sorteo de Euromillones es de 190 millones de euros. Si se celebran cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad del bote acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

El sorteo de Euromillones reparte el 50% de lo que recauda en premios dentro de 13 categorías establecidas por la cantidad de aciertos. Si en el mismo sorteo no hay premiados en el premio, la cantidad se acumula para el siguiente bote.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

