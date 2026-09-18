Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 18 de septiembre de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Euromillones que cuenta con un bote de euros.

Los premios de Euromillones se pueden obtener al jugar 5 números distintos desde el 1 hasta el 50 acompañados de dos estrellas, desde el número 1 hasta el 11. El sorteo de Euromillones permite ganar los distintos premios acertando 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrella;, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Este sorteo también reparte premios para aquellos que acierten 5 números y 1 ó ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 o 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas.

Euromillones tiene lugar todos los martes y viernes en nueve países europeos, incluyendo España: Francia, Reino Unido, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Portugal.

El bote máximo del sorteo de Euromillones es de 190 millones de euros. Si se celebran cuatro sorteos sin ningún ganador del bote final, el premio acumulado hasta el momento pasaría a los acertantes de la siguiente categoría premiada.

El sorteo de Euromillones reparte el 50% de lo que recauda en premios dentro de 13 categorías establecidas por la cantidad de aciertos. Si en el mismo sorteo no hay premiados en el premio, la cantidad se acumula para el siguiente bote.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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