ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy viernes 18 de septiembre de 2026 en directo

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Con tu participación en el sorteo diario de la ONCE, también puedes optar a un premio de 500.000 euros si aciertas la serie. El premio del sorteo del Cupón Diario, es de 500.000 euros, si también se acierta la serie.

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1938, fecha en la que se llamaba Cupón Pro-ciegos. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 18 de septiembre de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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