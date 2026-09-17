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Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 17 de septiembre de 2026

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de euros.

La Lotería Primitiva

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A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026. El bote de La Primitiva es de euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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