Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 17 de septiembre de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de 5 dígitos para poder participar en el sorteo. El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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