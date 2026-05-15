Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 15 de mayo de 2026

A la espera de conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 15 de mayo de 2026. El bote de Euromillones es de 83.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de Euromillones y El Millón de hoy.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar los distintos premios al escoger los 5 números, entre el 1 y el 50, junto a las dos estrellas que solo van desde el 1 hasta el 11. Para poder obtener alguno de los premios será necesario acertar 5 números y 1 o ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 ó 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Este sorteo también reparte premios para aquellos que acierten 5 números y 1 ó ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 o 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas.

Actualmente el Euromillones se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada martes y viernes.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar hasta 190 millones de euros de bote máximo. En el caso de que haya cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

El sorteo de Euromillones destina el 50% de su recaudación a premios, que se repartes en 13 categorías en función de los aciertos. Si el premio de primera categoría del Euromillones quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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